Malatya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'torbacılara' 3 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 1 Eylül’de Malatya merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Planlı operasyonda, hedefteki 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 12’si tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.