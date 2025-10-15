Toprak, WSBK 2025 için hazır!

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, İspanya’da düzenlenen 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Jerez pistinde mücadele edecek.

Razgatlıoğlu, 17–19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışlarda bir kez daha podyum hedefiyle piste çıkacak.

Yarış programı şu şekilde:

18 Ekim Cumartesi

SuperPole: 12.00 (TSİ)

Yarış 1: 15.00 (TSİ)

19 Ekim Pazar

SuperPole Yarışı: 12.00 (TSİ)

Yarış 2: 15.00 (TSİ)

Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha ile geçirdiği başarılı sezonların ardından yeni takımıyla birlikte performansını bir kez daha İspanya pistlerinde sergilemeye hazırlanıyor.