Toplama kampında zalimliğiyle bilinen kadın gardiyan Jenny Wanda Barkmann

Nazi toplama kamplarındaki toplam 55.000 gardiyan arasında böyle bir pozisyonu üstlenen 3.700 kadından biriydi ve kısa sürede Stutthof kampının en acımasız gardiyanlarından biri olarak adını duyurdu.

Jenny, kimi zaman mahkumları ölümüne dövüyordu ayrıca işe yaramayacağına karar verdiği kadın ve çocukları sıklıkla gaz odasına gönderiyordu. Kampta Jenny'e, "Güzel hayalet" deniyordu.

Fotoğraf :Auschwitz-Birkenau toplama kampı