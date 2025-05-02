Tom Cruise yeni becerilerini anlattı: Piyano çalıyorum, dans etmeyi öğreniyorum

Tom Cruise, 23 Mayıs'ta gösterime girecek yeni filmi 'Görevimiz Tehlike' filmi 'Mission: Impossible - Son Hesaplaşma' öncesi verdiği röportajda, kendine kattığı ve katmayı düşündüğü yeni becerileri ve filmin aksiyon sahneleri hakkında konuştu. "Bir beceri öğreneceğim ve sonunda bunu bir filmde kullanacağımı biliyorum" diyen 62 yaşındaki oyuncu, dans etmeyi öğrendiğini söyledi. "Çünkü bu sanat formuna ilgi duyuyorum" diyen Cruise; "Öğretmenler, bir bedeni nasıl hareket ettireceklerini, şeklin ne işe yaradığını ve başkalarında nasıl bir duygu yaratabileceğini anlıyorlar" ifadesini kullandı.

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"PİYANO ÇALMAK ÇOK RAHATLATICI"

Çeşitli alanlarda sürekli eğitim aldığını söyleyen ünlü aksiyon yıldızı, "İster piyano çalmak, ister dans etmek için daha fazla zaman ayırmak olsun... Ya da paraşütle atlamak, uçak veya helikopter uçurmak olsun... Harika olan şey, asla orada kalmazsın. Her zaman daha iyisi olabilir" diye konuştu.

Piyano çalma becerisi hakkında mütevazı yorum yapan Tom Cruise; "Çaldığımı söyleyemem. Tuşlara basmaktan zevk alıyorum. Rahatlatıcı buluyorum" dedi.

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"TEHLİKELİ SAHNELERE KAHVALTIYLA HAZIRLANIYORUM"

Tom Cruise, filmlerinde en tehlikeli sahnelerde dahi dublör kullanmamasıyla tanınıyor. Tom Cruise, yeni filmi 'Görevimiz Tehlike' filmi 'Mission: Impossible - Son Hesaplaşma'da canlandırdığı 'Ethan Hunt' karakteri, 1940'lı yıllardan kalma bir uçağın kanatlarında asılı duruyor ve sürükleniyor. Cruise, akrobasi gösterilerine nasıl hazırlandığını anlatırken; "Aslında devasa bir kahvaltı yapıyorum. Gereken enerji miktarını alıyorum. O kanatta yürüme sahnesi için çok sıkı antrenman yapıyorum. Sosis ve neredeyse bir düzine yumurta, pastırma, tost yiyorum, kahve ve sıvı içiyorum" diye konuştu. "JET PİLOTLUĞUNDA ÖĞRENDİKLERİMİ UYGULUYORUM" Tom Cruise ayrıca ölen annesinin daha önce, tehlikeli sahne görüntülerini seyrettiğinde; "Tatlım, bunu bana önceden anlatmadığın için çok mutluyum" dediğini iletti. Başka bir tehlikeli sahnede, ekibin 360 derece eğilip dönebilen ve onu deviren bir denizaltının içini filme almak için devasa bir su tankı kullandığını, tam halini gösterebilmek için kendi karbondioksitini soluduğunu anlatan Cruise, "Normal bir maske ve nefes almak için ağzımda bir şey kullansaydım, karakterle o kadar bağlantılı hissetmezdiniz" dedi. "Neyse ki jet uçururken hipoksi ve karbondioksit birikimi için eğitim alıyorsunuz" diyen ünlü yıldız; "Vücudumu ve nasıl tepki verdiğini algılayabiliyor ve böylece ne zaman durmam gerektiğini biliyordum" şeklinde konuştu.

Uzun süredir devam eden film serisi ve kariyeri hakkında her zaman minnettarlık duyduğunu söyleyen Tom Cruise; "Film yapmayı seviyorum. Yaptığım şey, iş değil. Yaptığım şey, kendimi ortaya koymak" dedi.