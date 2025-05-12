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        Haberler Magazin Tolgahan Sayışman: Televizyon defterini kapatabilirim - Magazin haberleri

        Tolgahan Sayışman: Televizyon defterini kapatabilirim

        Tolgahan Sayışman, oyunculuğa ara verme süreciyle ilgili konuştu. Yoğun iş temposu nedeniyle televizyon projelerine vakit ayıramadığını belirten oyuncu, yaz sonunda televizyon kariyerini noktalayabileceğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 23:32 Güncelleme: 12.05.2025 - 23:32
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        "Televizyon defterini kapatabilirim"
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        Tolgahan Sayışman, katıldığı bir etkinlikte oyunculuk kariyerine ara verme kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sayışman, oyunculuğa olan ilgisinin devam ettiğini ancak şu anki yoğun programı nedeniyle televizyon projelerine vakit ayıramadığını belirtti. Sayışman; "Televizyonda oyunculuk yapmak çok meşakkatli ve zor, özellikle ticari faaliyetlerim nedeniyle sürekli seyahatteyim. Bu yüzden oyunculuğa yeterince zaman ayıramıyorum. Dijital projelere veya sinema filmlerine vakit ayırabileceğim durumlar olsa da, televizyon projeleri için vakit bulamıyorum. Bu yaz sonunda ne yapacağıma karar vereceğim. O gelişmelere göre, Televizyon defterini kapatabilirim" dedi.

        Fotoğraf: Instagram

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