"ALMEDA BİRAZ SİTEM EDİYORDU"



Basın mensuplarının, "Eşiniz, sırtınızdaki morluklarla ilgili sosyal medyada tatlı bir sitemde bulunmuştu. Bu konuda ne diyorsunuz?" sorusunu, "Uzun zamandır boksa hazırlanıyordum ve hocam Mücahit sert biri. Antrenmanlarda aldığım darbelerden sonra eve gittiğimde Almeda biraz sitem ediyordu. Sette de bunlar olunca iyice sitem etmeye başladı. O gün sahne gereği birkaç darbe almam gerekiyordu. Bazen ellerimizin ayarları kaçabiliyor. Dün de bununla ilgili küçük bir kaza yaşadık. Bunlar, işin bir parçası. Benim konsantrasyonumu ve işe bağlılığımı daha da arttırıyor" şeklinde yanıtladı.