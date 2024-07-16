Tolga Zengin'den Cenk Tosun'a destek!

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İşte Tolga Zengin'in sosyal medya paylaşımı:

İki ay önce Cenk'in kalmasını istememeniz nasıl olağan ve hakkınızsa bugün de Cenk'in kendi tercihini yapması bir o kadar olağan ve hakkıdır. Yıllardır verdiği emeği, yaşattığı sevinçleri, kazandırdıklarını, fedakarlıklarını hatırlayın. Hatırlamak isterseniz vicdanınızı da hatırlayın. Orada bir yerde duruyor olmalı.

"GÖNÜL İSTERDİ Kİ BEŞİKTAŞ'TA KALSIN" Cenk, tercih edilmiyorsa, düşünülmüyor, yok sayılıyorsa Cenk'in tercih etmek zorunda bırakılması, geleceğini düşünmesi yanlış sayılmamalı. Gönül isterdi ki Cenk Beşiktaş'ta kalsın. Böylesine dramatik ayrılıklar ne ilk ne de son olacak. Emeklerine, kattıklarına, çabana sağlık Cengo... Umarım kaldığın yerden devam edersin.