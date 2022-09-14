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TOKİ genç başvuru şartları nelerdir? 2022 TOKİ ucuz sosyal konut yaş sınırı var mı ve genç kontenjan sayısı belli oldu mu?

TOKİ genç başvuru şartları nelerdir? TOKİ sosyal konut yaş sınırı var mı, genç kontenjan sayısı belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan TOKİ sosyal konut projesinin detayları belli oldu. Yapılan açıklamaların ardından "TOKİ genç başvuru şartları nelerdir? TOKİ sosyal konut yaş sınırı var mı, genç kontenjan sayısı belli oldu mu?" soruları gündeme geldi. 14 Eylül itibarıyla başlayan TOKİ başvurularının ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. İşte merak edilen soruların yanıtı...

14.09.2022 - 21:37 | Güncelleme: ABONE OL

  • Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen TOKİ sosyal konut projesinin detayları belli oldu. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı amaçlayan proje, aynı zamanda gençleri de ev sahibi yapmayı hedefliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi olması beklenen TOKİ başvuruları 14 Eylül itibarıyla başladı. Peki TOKİ genç başvuru şartları nelerdir? TOKİ sosyal konut yaş sınırı var mı, genç kontenjan sayısı belli oldu mu? İşte detaylar...

  • TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Sosyal Konut Projesi'nde başvuru şartları da belli oldu. TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

     

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

    "Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak."

  • TOKİ UCUZ KONUT GENÇ BAŞVURU KONTENJANI BELLİ OLDU MU?

    TOKİ genç başvuru kontenjanı 50 bin konut olarak açıklandı.

  • Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

    Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

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