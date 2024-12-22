TOKİ, 51 ilde toplam 607 farklı arsayı satışa sunuyor. Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek satışlarda, yüzde 25 peşinat ödemesi yapıldıktan sonra kalan tutar 24 ay vadeyle ödenebilecek. İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek müzayedelere çevrim içi katılım da mümkün olacak. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman gerçekleşecek ve hangi illerdeki arsalar satışa çıkacak? İşte, konuyla ilgili detaylar ve merak edilenler...