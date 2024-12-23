TOKİ, 47 ilde toplamda 346 gayrimenkulü açık artırma yoluyla satışa sunuyor. Satışa çıkarılan taşınmazlar arasında iş yerleri ve konutlar bulunuyor. Ocak ayında Ankara ve İstanbul'da gerçekleşecek olan müzayedeler iki gün sürecek. Katılımcıların, toplantı öncesinde belirlenen bir katılım bedelini ödemesi gerekiyor. İş yerleri ve konutlar için farklı ödeme planları sağlanarak katılımcılara esneklik sunuluyor. İşte müzayede ile ilgili tüm ayrıntılar...