'Tokat Yaşayan Miras Festivali' tüm coşkusuyla başladı

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını desteklemeyi, sanatları ve sanatçıları tanıtmayı ve bu eşsiz mirası gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan 'Tokat Yaşayan Miras Festivali' başladı. Yağıbasan Medresesi’nde gerçekleşen açılış törenine; Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve Tokat Valisi Abdullah Köklü katıldı.

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"BU FESTİVALLER, ÜLKEMİZİN KÜLTÜREL, TURİSTİK TANITIMINA VE ŞEHİRLERİMİZİN SANATSAL VE KÜLTÜREL ORTAMININ CANLANMASINA VE GELİŞİMİNE DE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLIYOR"

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi yaptığı açıklamada; Kültürler kavşağı Yeşilırmak Havzası’nın kalbinde, bir gastronomi, mimari ve doğal güzellikler ve kültürel zenginlikler şehri Tokat’ta, Yaşayan Miras Festivali vesilesiyle bulunmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Yaşayan Miras Festivali etkinliklerinin yedincisini düzenlediklerinden bahseden Terzi, "Son 23 yılda Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon ve destekleriyle Bakanlığımızın kültür ve sanat alanında yaptığı çok önemli işler var. Geçmişten günümüze kültürel değerlerimizin ve mirasımızın yaşatılması ve özellikle de el sanatlarımızın yaşatılması ve tanıtılması önceliklerimiz arasında bulunuyor. Yaşayan Miras Festivalleri de bu değerleri tanıtmak ve geleceğe taşımak noktasında önemli bir misyon üstlenmiş durumda. Bu festivaller, ülkemizin kültürel, turistik tanıtımına ve şehirlerimizin sanatsal ve kültürel ortamının canlanmasına ve gelişimine de önemli katkılar sağlıyor. Festivaller sayesinde yerel sanatçılarımızın ülkemizin dört bir yanından sanatçılarımız ile iletişimlerini ve iş birliklerini artırma imkânı bulmalarını da çok ama çok önemsiyoruz" dedi.

Festivalin kapsamının genişlediğini vurgulayan Selim Terzi, "Geçen yıl 'Geleneksel El Sanatları Festivalleri' olarak Çorum’da başlattığımız bu yolculuk, gördüğü yoğun ilgi sonrası Ankara, Isparta, Burdur, Karabük ve Sivas’ta devam etti. Festivalimizin adı artık 'Yaşayan Miras Festivali' ve kapsamı çok daha geniş ve çeşitli. Festivalimiz artık sadece geleneksel el sanatçılarımızın katıldığı bir etkinlik de değil. Bakanlığımıza kayıtlı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olan Karagöz ve kukla sanatçılarımız, meddahlarımız ve âşıklarımızın da katıldığı oldukça zengin bir program. Bugün de Bakanlığımız ile Tokat Valiliğimiz, Tokat Belediyemiz ve Mustafa Baştan Kültür, Sanat, Eğitim, Gençlik ve Spor Derneği iş birliğinde Tokat’ta sizlerleyiz" diye konuştu. Bu festivalin, Tokat’ın kültür-sanat hayatına ve ortamına benzersiz katkılar yapacağına inandığını söyleyen Terzi, "Tokat’ta şu anda 35’i geleneksel sanatlar alanında olmak üzere 75 Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcımız bulunuyor. Ulusal envantere kayıtlı 70 unsur ile de Tokat yaşayan mirasımız açısından da önemli bir şehir olarak öne çıkıyor. Ahşap Basmacılık/Yazmacılık, Ağaç İşçiliği ve Ahşap Oymacılığı, Bakırcılık, Geleneksel kuyumculuk, Bıçakçılık, Dericilik ve Deri İşlemeciliği ustalığı gibi unsurlarımız şu anda ilk aklıma gelenler. Bu ve diğer unsurlarımızı yaşatan ustalarımızın ve miras taşıyıcılarımızın hakları ödenmez. Tokat dâhil olmak üzere ülkemizin dört bir yanından 100’den fazla Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcımız eserleri ve gösterileriyle festivalimizde yer alacak. Tokatlı Yaşayan İnsan Hazinemiz Kaval ve Zurna Yapımcısı Yaşar Güç de festivale katılan sanatçılarımız arasında," dedi.

REKLAM Festivalde üç gün boyunca yoğun bir program yürütüleceğinin de müjdesini veren Terzi, "Dolu dolu geçecek üç günlük bir festival programı Tokatlı hemşehrilerimizi bekliyor. Tokat Yaşayan Miras Festivali’nin düzenlenmesinde emeği geçen başta mesai arkadaşlarım olmak üzere Tokat Valiliğimize, Tokat Belediyemize, Mustafa Baştan Kültür, Sanat Derneği’ne, sanatçılarımıza ve siz değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. TOKAT BELEDİYE BAŞKANI YAZICIOĞLU; "HER TÜRLÜ GELENEĞİMİZİN DAHA İYİ TANITILACAĞI BU ORGANİZASYONU ÇOK ÖNEMSİYORUM" Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ise yaptığı konuşmada, "Bugün çok anlamlı bir günde beraberiz. Burası tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle gerçekten Türkiye’nin incisi diyebileceğimiz kıymetli şehirlerimizden bir tanesi. Tabii ürün çeşitliliği bakımından Türkiye’de bir numara olmaktan gurur duyuyoruz. Burası Danişmendlilere başkentliği yapmış, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihine gerçekten damga vurmuş kıymetli şehirlerden bir tanesi. Amacımız, Bakanlığımızın da destekleriyle; Kültür Bakanımızın, Bakan Yardımcımızın, Genel Müdürümüzün, Valimizin, milletvekillerimizin destekleriyle beraber Tokat’ı, kültürünü, gastronomisini, geleneklerini daha iyi tanıtmak. Basmasından yazmasına, bakırcılığından oymacılığına her türlü geleneğimizi iyi tanıtmak bakımından bu organizasyonu çok önemsiyorum. Üç gün sürecek bu festivale ev sahipliği yapmaktan memnunuz" diye konuştu.

REKLAM MHP TOKAT MİLLETVEKİLİ YÜCEL BULUT; "BİR TOPLUMU, BİR MİLLETİ AYAKTA TUTAN YEGÂNE DEĞER KÜLTÜRDÜR" MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ise, "Tokat, Anadolu’nun birçok şehri gibi kadim bir memlekettir. Altı bin yaşında olan Tokat, bu altı bin yıl boyunca 14 devlete, sayısız beyliğe ve kültüre ev sahipliği yapmıştır. Biz de bu altı bin yıllık serüvenin bin yılına Türk milleti olarak şehadet ediyoruz. Tam bin yıldır bu coğrafyadayız. Anadolu’nun her bir noktasına taşıdığımız gibi Tokat’a da hoşgörüyü, zarafeti, insanlığı ve medeniyeti taşıdık. Geldiğimiz bu noktada karşımızda olan bütün medeniyetlerde var olmayı başarmış; onlardan almamız gereken birikimi almayı bilmişizdir. Bunların her birinin toplamı, yani bin yıldır bu coğrafyada inşa ettiğimiz hoşgörü, kardeşlik ve zarafet üzerine kurduğumuz medeniyetin bin yıllık birikimi, işte bu organizasyona da adını veren Yaşayan Miras'tır. Yaşayan Miras, aynı zamanda tüm bu birikimin toplamı olan ve 'kültür' olarak bilinen kavramdır. Kültürün en basit tanımı, bir coğrafyada yaşayan insanların o coğrafyayla kurmuş olduğu sarsılmaz gönül bağıdır. Kültür, medeniyetlerin ve milletlerin hayatında vazgeçilmez bir hazinedir. Bir toplumu, bir milleti ayakta tutan yegâne değer kültürdür" ifadelerini kullandı.

REKLAM BAKAN MUMCU; "TOKAT ÜÇ GÜN BOYUNCA YAŞAYAN BİR KÜLTÜR SAHNESİNE DÖNÜŞECEK" Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, "Tokat’ın yüzyıllardır taşıdığı kıymetli hafızayı yeniden canlandıran bu festivalde sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim. Kültürel ve sanatsal birikimimizin temel taşlarından biri olan Somut Olmayan Kültürel Miras, milletimizin ruhunu, karakterini ve tarihsel hafızasını taşır. Bu mirasın sadece geçmişin bir hatırası değil; yaşayan, üreten ve dönüştüren bir zenginlik olduğunu belirtmek isterim. Bu anlayışla Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla bugün Tokat’ta bu festivali hayata geçirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi. Bakanlık olarak, şehirlerin kültürel mirasını korumanın yanında, onu yaşatmak ve genç kuşaklara aktarma hedefi taşıdıklarının altını çizen Mumcu, "Bu festivaller, milletimizin bin yıllık birikimini gün yüzüne çıkaran birer kültür şölenleridir. Üç gün boyunca yazmacılıktan çiniye, deri işlemeciliğinden çalgıya, keçecilikten tesbih yapmaya kadar onlarca sanat dalından ustalarımız Tokat’ın kültürel mirasını yeni nesillerimizle buluşturacak. Geleneksel sanatlarımızı sürdüren 100’ü aşkın sanatçımız burada halkla buluşacak, geçmişi bugünü, usta çırak ilişkisini yeniden canlandıracak. Tokat’ın yazmacılıkla olan güçlü bağına da vurgu olarak ilk kez yapılacak olan 'Anadolu'nun Yazmacıları Tokat'ta etkinliği de bizim için önemlidir. Sergilerimizden gösterilerimize ve konserlerimize, Tokat üç gün boyunca yaşayan bir kültür sahnesine dönüşecek"diye konuştu.

REKLAM Mumcu sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu güzel etkinlikte emeği geçen başta Sayın Valimiz olmak üzere, kıymetli Belediye Başkanımıza, Sayın Genel Müdürüme ve değerli sanatçılarımıza, katkı sunan tüm gönül insanlarına yürekten teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Festivalin hayata geçmesinde desteği olan başta Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği Türkiye Yüzyılı vizyonuyla; Sayın Bakanımıza, Tokat’ımızın kültür ve sanatına sahip çıkan Cumhur İttifak’ımızın kıymetli vekillerine, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin Hanımefendiye selamlarımı sunuyorum. Dopdolu bir programla 3 gün sürecek olan bu festivalde tüm misafirlerimize keyifli seyirler diliyorum" TOKAT VALİSİ KÖKLÜ; "BU MİRASA SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR" Tokat Valisi Abdullah Köklü, Festival açılışının gerçekleştiği Yağıbasan Medresesi’nin ve Tokat’ın tarihteki önemine de vurgu yaparak, "O kadar kıymetli bir mirasın üzerindeyiz ki şu an Tokat’ta, bu mirasa sahip çıkmamız gerekiyor. Okullarda yeni nesillere nasıl bir mirasa sahip olduğumuzu anlatmamız lazım. Bakanlığımıza, Bakan Yardımcımıza, Genel Müdürümüze, değerli Belediye Başkanımıza ve milletvekillerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Yine bu tarz etkinliklerin devam edeceğini ümit ederek hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Bakan Mumcu ve beraberindeki heyet konuşmaların ardından Yağıbasan Medresesi’nde gerçekleşen Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Selçuklu Giysileri Defilesi’ni izledi. Sulu Sokak’ta el sanatları stantlarında sanatçıların performanslarını izleyen protokol, Festival kapsamında Şehir Müzesi’nde yer alan Türk Süsleme Sanatları Sergileri’nin açılışına katıldı. Daha sonra Şehir Müzesi Önü’nde Serkan Bilgin’in Kukla Gösterisi’ni izleyen protokol, Gök Medrese’deki Selçuk Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergisi’ni de ziyaret etti. Mevlevihane Müzesi’ndeki Sema Gösterisi’ni takip eden protokol, son olarak Mevlevihane Müzesi’nde yer alan Hüsn-i Hat ve Tılsımlı Gömlek Sergileri’nin ve Hıdırlık’ta yer alan 'Anadolu'nun Yazmacıları Tokat’ta etkinliğinin açılışına katıldı.