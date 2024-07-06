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        Haberler Gündem Tokat'ta sağanak nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı - Güncel haberler

        Tokat'ta sağanak nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı

        Tokat'ta sağanak ve dolu yağışı sonrasında ulaşımda meydana gelen aksaklıkların giderilmesine yönelik çalışma yürütülüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 00:28 Güncelleme: 06.07.2024 - 00:28
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        Sağanak nedeniyle yollar kapandı
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        Artova Özel İdare Müdürlüğü ve Artova Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen taşkın sonrasında kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

        İlçeye bağlı Sağlıca köyü mevkisinde başlatılan çalışmalarda, taşkınların getirdiği çamur ve diğer birikintiler iş makineleriyle temizleniyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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