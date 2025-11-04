Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tokat haberleri: Amca yeğen kavgası cinayetle bitti | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Amca yeğen kavgası cinayetle bitti!

        Tokat'ta, M.G. ile amcası 50 yaşındaki Cuma G., arasında yaşanan tartışma kanlı bitti. Kavgaya dönüşen olayda, M.G., amcası Cuma G.'ye kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan amca kurtarılamadı. Katil zanlısı yeğen ise tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 14:54 Güncelleme: 04.11.2025 - 14:54
        Amca yeğen kavgası cinayetle bitti!
        Tokat'ta iddiaya göre, merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde M.G. ile amcası Cuma. G. (50) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.G, Cuma G'ye tabancayla ateş etti.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        AA'da yer alan habere göre yaralanan Cuma G, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        KATİL YEĞEN GÖZALTINA ALINDI

        Jandarma ekipleri M.G'yi gözaltına aldı.

        #TOKAT
        #Son dakika haberler
