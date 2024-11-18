Togg'a taksimetre engeli

GERİ DÖNÜŞ ALAMADIĞINI İDDİA ETTİ

Vatandaşlara hizmet vermek için heyecan duyduğunu ancak yaşadığı sorunu çözemediklerini vurgulayan Üremiş, "Türkiye'de ilk olan bu araç ve taksi ile yol alamadık. Togg'u büyük bir heyecanla satın aldık. Sadece taksimetrenin bağlatılmasını istiyorum, müşterilere hizmet vermek istiyorum. Başka bir beklentim ya da art niyetim yok. Togg müşteri hizmetlerinden aranmadım, 'Sorunun nedir?' diye sorulmadı. En az 100 kez çağrı bıraktım ama bana dönüş yapılmadı" diye konuştu.