İHA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tofaş’ta yeniden Orhun Ene dönemi başladı. Koç Dimitrios Priftis ile yolların ayrılmasının ardından yapılan görüşmeler sonucunda, kulüpte daha önce 2015-2020 yılları arasında istikrarlı bir birlikteliğe imza atılan Orhun Ene ile yeniden anlaşma sağlandı. Orhun Ene idaresindeki 5 yıllık görev süresi içerisinde önemli başarılara imza atan TOFAŞ Basketbol Takımı, 2015-2016 sezonunda Federasyon Kupası şampiyonluğu ve Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu yaşayarak Basketbol Süper Ligi’ne yükselmiş, 2016-2017 sezonunda ise Basketbol Süper Ligi’nde play-off’a kalma başarısı göstermişti.

Kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcı olan (üst üste 10 galibiyet) 2017-2018 sezonunu Erkekler Türkiye Kupası finalisti ve Basketbol Süper Ligi play-off finalisti olarak tamamlayan; 2018-2019 sezonunu ise Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalisti olarak noktalayan Tofaş, koronavirüs nedeniyle yarıda kalan 2019-2020 sezonunda da Eurocup’ta çeyrek finale kalma başarısı gösterdi. 2020-2021 sezonuyla birlikte Bursa ekibinin başında 6. sezonuna başlayan ancak 26 Ekim 2020 tarihinde görevi bırakma kararı alarak kulüpten ayrılan Orhun Ene, son olarak 2020-2022 yılları arasında A Milli Takım’da Başantrenör olarak görev yapmıştı.

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