Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Türk Çin Kültür Derneğine yaptığı açıklamada, "İyi hazırlanan sporcularımızın hepsi en iyi derecelerini yapmak için çaba gösterecek. Sporcularımızın çoğu kendi alanında önemli dereceler kazanmış, uluslararası deneyime sahip. Olimpiyatlar çok farklı bir deneyim. Dünyanın en iyileri orada. Dünyanın en iyileri ile yarışmak çok ayrı bir önem taşıyor. Sporcularımız, deneyimlerine yenisini katacak." ifadelerini kullandı.
Olimpiyatlarda 1984'ten beri görev aldığını aktaran Erdener "Çin Halk Cumhuriyeti çok büyük bir nüfusa sahip, sporda çok etkin bir ülke. Çin, yaptığı tüm organizasyonları büyük bir başarı ve özenle gerçekleştiriyor. İnanıyorum ki Pekin'de yapılacak 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılışı da unutulmayacak. Şimdiden sürprizlerle dolu olduğunu ve unutulmayacak bir şovun sahneleneceği de tahmin edebiliyorum. Olimpiyat oyunlarına katılan herkes, izole büyük bir alanın içinde yaşayacak. Oraya giriş çıkış olmayacak. Dolayısıyla sağlık açısından ciddi tedbirler alındığını, sağlıklı bir ortam yaratıldığını ve bu noktada bir sorun yaşanmayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Oyunların açılış törenine bazı ülkelerin başkan veya başbakan düzeyinde katılmayacaklarını deklare etmesiyle ilgili ise Erdener, "Bu deklarasyonu yapan ülkelerin tüm sporcuları olimpiyatlarda yer alacak. Şu an itibarıyla ortada boykot olarak tanımlanacak bir durum söz konusu değil." diyerek sözlerini tamamladı.
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