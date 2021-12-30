Ocak programı açıklandı

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Maximum Uniq'de eğlence yeni yılda hız kesmeden devam ediyor.

Maximum Uniq Ocak ayı boyunca sahnelerinde yıldız isimleri ağırlamaya devam edecek. Yılmaz Erdoğan, Ali Poyrazoğlu, Haluk Bilginer, Zerrin Tekindor, Serkan Keskin, Yasemin

Sakallıoğlu, Ceza, Uğur Aslan ve Metin Akpınar Maximum Uniq'in ocak takviminde.

11 ve 25 Ocak'da Metin Akpınar interaktif gösterisi 'Metin Akpınar ile Muhabbet', 14 Ocak'ta rap müziğin başarılı ismi Ceza, 14 ve 22 Ocak'ta 'Afara - Bir Arabesk Müzikali',

17 Ocak'ta Serkan Keskin'in başrolünde yer aldığı 'Cimri', 19 Ocak'ta son dönemin yıldızı parlayan komedyeni Yasemin Sakallıoğlu, 20 Ocak'da Ali Poyrazoğlu'nun tek kişilik

gösterisi 'Şıngır Şıngır Beyoğlu', 21 Ocak'ta muhteşem kadrosuyla ‘Kundakçı', 21 Ocak'ta Islandman, 26 ve 27 Ocak'ta Zerrin Tekindor'un tek kişilik oyunu 'Toz' ve 29 Ocak'ta Yılmaz Erdoğan sevilen gösterisi 'Münaşaka', Maximum Uniq'te sahnelenecek.

8, 15 ve 22 Ocak'ta 'Çinyo ve Markonyo' adlı ebeveyn çocuk tiyatrosu, 22 Ocak'ta jazz konseri ve 23 Ocak'ta klasik müzik ve baleyi görsel bir şovla birleştiren 'Ludwig

ve Arkadaşları' minik izleyicilerle buluşacak.