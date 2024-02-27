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        Haberler BBC Bilim Tırnak büyüklüğündeki balığın matkap kadar ses çıkardığı keşfedildi

        Tırnak büyüklüğündeki balığın matkap kadar ses çıkardığı keşfedildi

        Bilim insanları, küçük, şeffaf bir balığın bir kaya matkabı kadar yüksek ses çıkardığını keşfetti.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 27.02.2024 - 17:01 Güncelleme: 27.02.2024 - 17:04
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        Tırnak büyüklüğünde balık matkap kadar ses çıkarıyor
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        Bilim insanları, küçük, şeffaf bir balığın bir kaya matkabı kadar yüksek ses çıkardığını keşfetti.

        Almanya'daki laboratuvarda akvaryumdan gelen esrarengiz sesler üzerine araştırmaya başlandığında, Danionella cerebrum adlı balığın güçlü bir ses çıkardığı görüldü.

        Balık bu sesi, yüzme kesesi adı verilen organından çıkarıyor ve balığa yakın sularda, bir silah sesi kadar yüksek olan ses ölçüm cihazında 140 desibeli gösteriyor.

        Araştırmacılar 12 mm uzunluğundaki bu türün, boyutuna göre şimdiye kadar bulunan en gürültülü balık olduğuna inanıyor.

        Bu ritmin bir sosyal iletişim biçimi olabileceği tahmin ediliyor.

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        Doğada genellikle hayvan ne kadar büyükse sesi de o kadar yüksek olur.

        Suyun altında ise durum farklı - bu minik deniz canlısı şimdiye kadar keşfedilen en gürültülü türlerden biri.

        Bilim insanları, tabanca karidesi gibi canlıların diğer türleri avlarken yaklaşık 200 desibele kadar yüksek sesler çıkarabildiğini biliyordu.

        Danionella, şeffaflığı sayesinde beyni çalışırken görülebildiği ve bu sayede araştırmacıların davranışlarını yakından inceleyebildiği için araştırmalarda ilgi görüyor.

        Berlin Charité Üniversitesi'nde araştırmacılar laboratuvarlarında bu balıklarla çalışırken ilginç bir şey fark ettiler.

        Araştırmanın başyazarı ve doktora öğrencisi Verity Cook, "İnsanlar balık tanklarının yanından geçerken bu sesleri duyuyor ve nereden geldiğini merak ediyorlardı" diyor

        "Seslerin balığın kendisinden geldiği ortaya çıktı. Bu olağanüstü bir şey, çünkü çok küçük ama çok gürültülüler."

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        Araştırma ekibi bir dizi mikrofon ve video kamera kullanarak sesin ne kadar yüksek olduğunu tespit etti.

        Cook, sesin genliğinin balık yakınında yaklaşık 140 desibel olduğunu belirtiyor ve diğer balıklar tarafından ne kadar yüksek algılandığına işaret ettiğini söylüyor.

        "Ses mesafeyle birlikte zayıflıyor, bu nedenle bir metre uzaklıkta genlik yaklaşık 108 desibel."

        Bu kabaca bir buldozerin çıkardığı gürültüye eşdeğer.

        Ancak bu sesin büyük bir kısmı suya geri yansıyor, dolayısıyla insanlar balık tanklarının yanında durduklarında bunu sürekli bir vızıltı olarak duyuyor.

        Daha gürültülü başka balıklar olsa da hepsi Danionella'dan çok daha büyük.

        Cook, "İletişim sinyalleri açısından, bu boyutta bu kadar yüksek ses çıkaran başka bir hayvan bulamadım" diye ekliyor.

        Araştırmacılar, balıkların kullandığı ses mekanizmasının çok gelişkin bir enstrüman olduğunu savunuyor.

        Tüm kemikli balıklarda, suyun altında kalmalarına yardımcı olan gaz dolu bir yüzme kesesi bulunuyor.

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        Trompet Balığı Getty Images

        'Trompet balığı' da çok ses çıkaran başka bir balık türü

        Birçok balık türü ses çıkarmak için kaslarını kullanarak bu keseye vuruyor ancak Danionella daha ileri gidiyor.

        Kasları kasıldığında, bunlar bir kaburgayı çekiyor, bu da kasın içinde bulunan bir kıkırdak parçası ile gerginlik yaratıyor ve kıkırdak serbest kaldığında yüzme kesesine çarpıyor.

        Bu sesi sadece türün erkekleri bir aradayken çıkarıyor. Bazılarının sesi diğerlerinden daha yüksek çıkabiliyor.

        "Büyük bir tankta sekiz erkek bir arada olduğunda, üçünün ses üretimine hakim olacağını ve diğerlerinin sessiz kalacağını biliyoruz. Dolayısıyla bir tür hiyerarşi olduğunu düşünüyoruz" diyor Cook.

        Araştırmacılar, Myanmar'daki bulanık sularda evrimleşmenin, iletişim kurmalarına yardımcı olmak için büyük bir ses çıkarma yeteneğinin geliştirilmesinde rol oynadığına inanıyor.

        Cook'a göre, "Evrim birçok ilginç sorunu çözmek için ilginç yollar buluyor. Diğer türlerde işlerin nasıl yürüdüğünü bildiğimizde, hepsi için aynı şeyi varsaymamak gerekiyor."

        Araştırma, Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlandı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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