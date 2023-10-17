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        Haberler Gündem 3. Sayfa TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var! - - Güncel Haberler

        TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var!

        Ordu'nun Akkuş ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi de hastaneye kaldırıldı. TIR şoförü Necmi Ş., gözaltına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 10:53 Güncelleme: 17.10.2023 - 10:56
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        TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var!
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        Ordu'da kaza, saat 08.00 sıralarında Akkuş ilçesine bağlı Yukarıdüğencili Mahallesi İkizoğlu mevkiinde meydana geldi.

        SİSLİ HAVADA VİRAJLI YOLDA KAZA

        DHA'da yer alan habere göre Necmi Ş., (42) yönetimindeki TIR ile Samet Kocakoç yönetiminde otomobil, sisli havada, virajlı yolda kafa kafaya çarpıştı.

        3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Çarpışmanın etkisi ile otomobil yol kenarına savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Samet Kocakoç (22) ile yanındaki Mustafa Kocakoç (56) ile Güllü Kocakoç (50) hayatını kaybetti, İsmail Kocakoç (32), Halime Tonkal (58) ve Abdurrahman Tonkal (8) yaralandı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.

        TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

        TIR şoförü Necmi Ş., gözaltına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Ordu kaza
        #Son dakika haberler
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