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        Haberler Gündem 3. Sayfa TIR'da 46 kaçak göçmen yakalandı | Son dakika haberleri

        TIR'ın dorsesinde 46 kaçak göçmen yakalandı

        Sakarya'nın Erenler ilçesindeki bir dinlenme tesisinde, Arnavutluk plakalı TIR'da Afganistan ve Pakistan uyruklu 46 kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 14:38 Güncelleme: 28.04.2025 - 14:38
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        TIR'da 46 kaçak göçmen yakalandı
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        Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan günü Erenler ilçesi Anadolu Otoyolu’ndaki bir dinlenme tesisinde Arnavutluk plakalı TIR’ın dorsesinde Afganistan ve Pakistan uyruklu 46 kaçak göçmen yakaladı.

        Göçmenler, Sakarya Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne gönderildi. Gözaltına alınan Arnavutluk uyruklu TIR şoförü A.F. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #Son dakika haberler
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