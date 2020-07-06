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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’in “İnovaTİM Liselerde Yapay Zeka, İnovasyon ve Girişimcilik” projesi, Avrupa Komisyonu tarafından KOSGEB koordinatörlüğünde yürütülen Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri (EEPA) kapsamında bu yıl “Ulusal Şampiyon” seçildi.

Projenin, inovasyon ve girişimcilik alanlarında en önemli uluslararası platformlardan biri olan 2020 Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri (EEPA)’da Türkiye’yi temsil edeceği belirtildi.

TİM, geçtiğimiz yıl da İnovasyon ve Girişimcilik Akademisi çatısı altında yürüttüğü “TİM-TEB Girişim Evleri” projesi ile ulusal şampiyonluğun ardından, 25-27 Kasım tarihlerinde Finlandiya-Helsinki’de düzenlenen “SME Assembly 2019” etkinlikleri kapsamındaki “Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödül Töreni’nde 29 farklı ülkenin, 290 ulusal irtibat noktasından katılan projeler arasından özel ödüle layık görülmüştü.

TİM Başkanı İsmail Gülle, "AB ülkelerinin politika yapıcı ve kanaat önderleri başta olmak üzere girişimcilik ekosisteminin önemli paydaşlarının yer aldığı EEPA Ödülleri’nde ülkemizin bayrağını gururla dalgalandırdık. İki yıl art arda gelen uluslararası başarıların devam etmesi adına TİM İnovasyon Komitemizin çalışmaları ile projelerimiz ve yeni girişimcilerimiz hız kesmeden devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, TİM, “İnovaTİM Liselerde Yapay Zeka, İnovasyon ve Girişimcilik” projesi ile lise öğrencilerine inovasyon bilincini aşılayarak inovasyon, bilim ve teknolojinin gücüyle yoğrulmuş yenilikçi, katma değeri yüksek projeler geliştirmesi ve uluslararası yarışmalarda Türkiye’nin başarıyla temsil etmesi hedefi doğrultusunda çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda, Mart 2019’dan bu yana Türkiye’nin 32 farklı ilindeki toplam 207 lisede 9 bin 824 öğrenciye İnovaTİMli eğitmenlerle birlikte Endüstri 4.0, IoT, inovasyon, bilgi çağı ekonomisi, girişimcilik, ihracat ve yapay zeka konu başlıklarında 10 hafta süren eğitimler verildiği bildirildi.