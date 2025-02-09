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        Haberler Gündem HT Trend Tilkiyi Antep baklavasıyla besledi

        Bayburtlu vatandaş ekmek yemeyen tilkiyi Antep baklavasıyla besledi

        Bayburt'ta bir vatandaş, evlerinin önüne gelen aç tilkiyi beslemek istedi. Tilkiye ekmek veren Yıldıray Ata isimli vatandaş, tilkinin ekmeği yemediğini görünce baklavayla besledi. Tilkiyi besleyerek o anları kayda alan Ata'nın diyaloğu, yüzlerde tebessüm oluşturdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 23:38 Güncelleme: 09.02.2025 - 23:39
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        Tilkiyi Antep baklavasıyla besledi
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        Hava sıcaklığının eksi 18 dereceye kadar düştüğü Bayburt'ta doğal yaşam alanında yiyecek bulamayan bir tilki, karnını doyurmak için Yıldıray Ata isimli Bayburtlu vatandaşın evinin yakınlarına geldi.

        Pencereden tilkiyi gören Ata, ürkekliğiyle bilinen tilkiyi korkup kaçmaması için yanına inmeden beslemek istedi. Ata, aç tilkiye pencereden ekmek verdi. Ekmeği alarak uzaklaşan tilki, bir süre sonra ağzındaki ekmeği bırakıp, beklemeye başladı.

        O sırada baklava yiyen Ata, elindeki baklavayı tilkiye yemesi için verdi. Cep telefonuyla o anları kayda alan Ata'nın görüntülerinde aç tilkinin baklavayı yediği görülüyor. Tilkiye, "Fino, Cino" diyerek seslenen Ata'nın, "Yarın sana köpek maması getireceğim. Vallahi tilki baklava yiyor, hem de Antep baklavası. Yiyen de ölecek, yemeyen de bırakın yesin hayvan" sözleri yüzlerde tebessüm oluşturdu.

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