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        Haberler Magazin TikTok'ta para için müstehcen görüntüler veriyordu! Gözaltına alınan Laz kızı'nın hamile olduğu öğrenildi!

        TikTok'ta para için müstehcen görüntüler veriyordu! Gözaltına alınan Laz kızı'nın hamile olduğu öğrenildi!

        Sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'ta para kazanabilmek için müstehcen görüntüler veren Laz Kızı lakaplı kişi, geçtiğimiz günlerde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı. Tiktok kullanıcısı olan kadının hamile olduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 10:03 Güncelleme: 28.11.2023 - 10:03
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        • 1

          TikTok hesabında para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayıp yapıp 1 saatte 100 bin lira topladığı öne sürülen G.D. gözaltına alınmıştı. 35 yaşındaki kadın ifadesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmişti.

        • 2

          DHA'nın haberine göre: Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri İnternet üzerinden Tiktok'ta para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Görüntülerdeki kadının para karşılığında gömleğinin düğmelerini yavaş yavaş açtığı tespit edildi.

        • 3

          Polis harekete geçerek şüphelinin Kartal'daki evine baskın yaptı. Gözaltına alınan kadın, Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Ahlak Büro Amirliğinde işlemleri yapılan Tiktok kullanıcısı savcılık talimatıyla mevcutlu olarak İstanbul, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Müstehcen görüntüler paylaşan kadın, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmak üzere hakimliğe sevk edildi. Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla Laz Kızı lakaplı kişiyi serbest bıraktı.

        • 4

          "Bana akıl vermeyin para verin" diyen 'lazkizi3405' isimli kadının 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

        • 5

          BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

          Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şu açıklama geldi: "Bazı basın yayın organlarında yer alan bir TikTok kullanıcısının uygunsuz görüntülerle hediye ve bağış toplaması haberleriyle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Haberlere konu olan sosyal medya kullanıcısı tarafından yapılan paylaşımlarda; çocukların psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek, çocukların ihmal ve istismarı ile kadınlara yönelik hakaret içerikli, küçük düşürücü, kişi onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte görsellere yer veren görüntülerin yer aldığı anlaşılmıştır. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce bahsi geçen içeriğin kaldırılması, erişimin engellenmesi talebinde ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur"

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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