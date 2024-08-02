TikTok açık mı, kapatılacak mı? TikTok erişim engeli var mı, son durum ne?
Dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu Instagram'a Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirildi. Alınan karar sonrası Türkiye'den Instagram'a giriş yapılamazken gözler TikTok'a çevrildi. Bu kapsamda sosyal medya kullanıcıları ''TikTok açık mı, kapatılacak mı'' sorularına yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, TikTok erişim engeli var mı, son durum ne? İşte yanıtı...
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Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’a giriş yapılamıyor. Sabah saatlerinde platforma giriş yapan kullanıcılar akışlarının yenilenmediğini gördü. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan açıklama geldi. BTK site bilgileri sorgu sayfasında, Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi. Bu karar sonrası TikTok’a da erişim engeli getirilip getirilmediği merak ediliyor. Peki, TikTok açık mı, kapatılacak mı, erişim engeli var mı? TikTok çöktü mü, son durum ne?
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TİKTOK AÇIK MI, KAPATILACAK MI, ERİŞİM ENGELİ GELECEK Mİ?
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından engellendi.
Instagram'ın engellenmesinin ardından TikTok’a da erişim engeli getirilip getirilmediği merak konusu oldu.
TikTok ile ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanan bir karar bulunamadı.
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TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ?
Zaman zaman teknik bir problemden dolayı TikTok’a erişim problemi yaşayabiliyor. Ancak bu erişim problemi çok az sayıda kullanıcıyı etkiliyor.
Şu anda platforma kullanıcılar sorunsuz bir şekilde erişim sağlayabiliyor.
Bir sorun yaşıyorsanız uygulamanın son sürümünü telefona indirip tekrar deneyiniz. Sorun çözülmediği takdirde masaüstü veya diğer seçenekler ile giriş yapabilirsiniz.
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INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
ABD merkezli teknoloji şirketi META'nın sahip olduğu sosyal medya platformu Instagram, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından engellendi.
BTK'nın resmi sitesinde konuyla ilgili olarak "instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir" açıklaması yapıldı.
Karar sonrası Türkiye'den Instagram'a erişim sağlanamıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun internet sitesinde erişim engelinin süresine ilişkin bilgi yer almıyor.
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KARARIN NEDENİ HAKKINDA RESMİ AÇIKLAMA
BTK'dan yapılan açıklamada, 'Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.' denildi.
Öte yandan 31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Hamas lideri İsmail Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagram'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, "Ayrıca, Haniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" ifadelerine yer vermişti.
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RE'SEN YETKİ KULLANILDI
Öte yandan, CNBC-e tarafından edinilen bilgiye göre, BTK Instagram'ı erişime engellerken re'sen kapatma yetkisini kullandı.
BTK'nın, Filistin ve İsmail Haniye suikastı sonrası paylaşımlara getirilen engeller nedeniyle bu kararı aldığı belirtiliyor. Re'sen kapatma kararlarında 24-48 saat arasında mahkeme kararı alınması gerekiyor. Mahkemeden ilgili kararın bugün alınması bekleniyor.
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