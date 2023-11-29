Bugün, tıbbi sekreterlerimize olan minnettarlığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Sağlık sistemimize kattığınız değer için teşekkür ederiz. Tıbbi Sekreterler Günü'nüz kutlu olsun!

29 Kasım Tıbbi Sekreterler Günü'nüzü coşku ve minnettarlıkla kutlarım! Her biriniz, sağlık hizmetlerimizin düzenli ve etkili bir şekilde işlemesinde önemli bir rol oynuyorsunuz.