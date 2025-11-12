Thomas Reis, Samsunspor'dan ayrılmayı düşünmüyor!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörlüğünü yapan Thomas Reis'e Almanya Bundesliga temsilcisi Wolfsburg talip oldu.

Buna karşın 52 yaşındaki teknik adamın takımdan ayrılmayı düşünmediği ve gelecek sezonun kadro çalışmalarına başladığı öğrenildi.

Alman çalıştırıcının çift taraflı anlaşılması halinde 200 bin Euro'luk serbest kalma bedeli olduğu fakat Samsunspor'da kalacağı belirtildi.

KONFERANS LİGİ'NDE LİDER

Samsunspor bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde 3'te 3 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu. Süper Lig'de ise 12 maçta sadece 1 kez mağlup oldu.

Samsunspor'un başında 55 maça çıkan Thomas Reis, 29 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 1.82 puan ortalaması tutturdu.