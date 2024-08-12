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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Thomas Reis: Maçı kalite farkı kazandı - Yılport Samsunspor Haberleri

        Thomas Reis: Maçı kalite farkı kazandı

        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Beşiktaş'ın girdiği az sayıda pozisyonu değerlendiğini ifade ederek, maçı kalite farkının kazandığını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 01:07 Güncelleme: 12.08.2024 - 01:07
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        "Maçı kalite farkı kazandı"
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        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor, sahasında Beşiktaş’a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Thomas Reis, mücadeleyi değerlendirdi.

        "MAÇTA KALİTE FARKI VARDI"

        Reis, puan alamadıkları için üzgün olduklarını belirterek, “İlk 30 dakika çok iyi oynadık. Baskıları iyi yaptık. Kontrol bizdeydi. İlk golde hata yaptığımız detaylar vardı. Uzun top geldiğinde rakip topu alıp, öne oynadı. O hatadan dolayı merkezden golü yedik. İkinci golü de kornerden yedik. Oyun genelinde iyi oynadık. Pes etmedik. Zor bir rakibe karşı oynadık. Bu maçlardan öğreneceklerimiz olacak. Önümüzdeki maçlarda daha iyi performans göstermek için çabalayacağız. Maçta kalite farkı vardı. Rakip sadece 3 gol pozisyonuna girdi ve 2 gol attı. Bizim kenarlardan daha düzgün ortalar yapmamız lazım. Birçok fırsat yakaladık ama değerlendiremedik. Yapmak istediklerimizi, yapamadık ve bugün ne yazık ki kalite farkı kazandı” dedi.

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