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Haberler Futbol 1. Lig

TFF, kulüplerin ligden çekilme taleplerini kabul etti

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de Hatayspor ile Gaziantep FK, Spor Toto 1. Lig'de Yeni Malatyaspor ve Adanaspor, TFF 2. Lig'den Adıyaman FK, TFF 3. Lig ekipleri Niğde Anadolu, Malatya Arguvan Spor'un ligden çekilme taleplerini kabul etti

Giriş: 11.02.2023 - 21:58 | Güncelleme: ABONE OL
TFF, kulüplerin ligden çekilme taleplerini kabul etti
İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'den Hatayspor ve Gaziantep FK, 1. Lig'den Yeni Malatyaspor ve Adanaspor, 2. Lig'den Adıyaman FK ve 3.Lig'den Niğde Anadolu, Malatya Arguvan Spor'un ligden çekilme taleplerini kabul etti.

TFF bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı:

"Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana olmak üzere 10 ilde merkezi bulunan ve 2022-2023 sezonunda Profesyonel liglerde çekilme talebinde bulunan kulüplerin;
- Ligden çekilme taleplerinin kabulüne,
- Bu kulüplerin 2022-2023 futbol sezonunda 06.02.2023 tarihinden itibaren kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına,
- Bu kulüplerin 2023-2024 futbol sezonunda; 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerinin devamına,
- Tüm profesyonel liglerdeki çekilen takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdinde doğan garanti alacaklarının ödenmesine karar verilmiştir."

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