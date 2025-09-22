Habertürk
        TFF'den Ferhat Gündoğdu açıklaması! - Futbol Haberleri

        TFF'den Ferhat Gündoğdu açıklaması!

        Türkiye Futbol Federasyonu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında çıkan haberleri yalanladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 17:52 Güncelleme: 22.09.2025 - 17:52
        TFF'den Ferhat Gündoğdu açıklaması!
        TFF, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile ilgili çıkan istifa haberlerini yalanladı.

        İşte TFF'nin açıklaması:

        "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin bugün medyaya yansıyan spekülatif haberler hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. Sayın Gündoğdu görevinin başındadır ve çalışmalarına devam etmektedir.

        Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz."

        Habertürk Anasayfa