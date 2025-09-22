Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Ayder'de mahsur kalanlar için havalandılar! | Son dakika haberleri

        Ayder'de mahsur kalanlar için havalandılar!

        Rize'de etkili olan yoğun yağış nedeniyle Çamlıhemşin Ayder yolu ulaşıma kapandı. Şiddetli sağanağın sele yol açtığı bölgedeki Ayder Yaylası'nda mahsur kalan 115 kişinin de, helikopterlerle tahliye edildiği açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 15:27 Güncelleme: 22.09.2025 - 15:34
        Ayder'de mahsur kalanlar için havalandılar!
        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Milli Savunma Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterlerle 115 vatandaşın Ayder Yaylası'ndan tahliye edildiğini bildirdi.

        AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Rize'de etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle ulaşıma kapanan ve ulaşıma yeniden açılması tamamlanmak üzere olan Çamlıhemşin Ayder yolunda çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.

        Ayder Yaylası'nda bulunan vatandaşların hava yoluyla tahliyesi ve bu bölgedeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla lojistik destek çalışmalarının da hızla sürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "AFAD koordinasyonunda Milli Savunma Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterlerle, an itibarıyla 115 vatandaşımız Ayder Yaylası'ndan tahliye edildi. Bölgeye hava yoluyla 385 ekmek, 200 kilogram un, 450 çocuk bezi, 20 litre jeneratör için yakıt, 40 koli su, 5 kilogram yaş maya ulaştırıldı. Devletimizin tüm ilgili kurumları, tam koordinasyon ve işbirliği ile vatandaşlarımızın yanında olmaya, afetin yaralarını sarmaya devam ediyor."

