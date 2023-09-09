TFF Başkanı Büyükekşi'den Kuntz açıklaması!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ermenistan maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÖZÜR DİLİYORUZ"

Karşılaşmayı değerlendiren Büyükekşi, "Çok daha sevinçli ve Avrupa Şampiyonası'nı garanti eder şekilde buradan ayrılmalıydık. Birçok pozisyondan yararlanamadık. En azından berabere bitti çok şükür. 10 puanla liderliğimiz devam ediyor ama buradan böyle bir sonuçla ayrılmamamız gerekiyordu. Halkımızdan özür diliyoruz." dedi.

Sakat oyunculara dikkat çeken Büyükekşi, "Forvette 3, sol bekte 2 sakatımız var. Cenk alışık olmadığı bir yerde oynadı ve yeterli randımanı alamadık maalesef. Takımımıza güveniyoruz. İyi bir takımımız var. Son dakikalarda galibiyeti kaçıran taraf biz olduk." ifadelerini kullandı.