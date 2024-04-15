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        Haberler Gündem İstanbul Tevfik Göksu'nun İBB Meclisi'ndeki AKP Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi

        Tevfik Göksu'nun İBB Meclisi'ndeki AK Parti Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi

        Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İBB Meclisi'ndeki AK Parti Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi. İBB AK Parti Grup Başkanvekili görevine Zeynel Abidin Okul getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 14:38 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:10
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        Tevfik Göksu'nun görevi sona erdi
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        Geçen dönem AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapan Tevfik Göksu, İBB Meclisi’nde bu dönemde Esenler İBB Meclis Üyesi ve Esenler Belediye Başkanı olarak görev yapacak.

        Esenler Belediyesi Sosyal Medya Koordinatörü Faik Taşer de sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

        Taşer "5 yıl boyunca İstanbulluların hakkını savunmak için gece gündüz mücadele ederek İBB AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Tevfik Göksu Başkanımızın bu görevi bugün itibarıyla tamamlandı. Başkanımızın Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclis üyesi görevi devam etmektedir" dedi.

        ZEYNEL ABİDİN OKUL GELDİ

        İBB AK Parti Grup Başkanvekili görevine Zeynel Abidin Okul getirildi.

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