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Geçen dönem AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapan Tevfik Göksu, İBB Meclisi’nde bu dönemde Esenler İBB Meclis Üyesi ve Esenler Belediye Başkanı olarak görev yapacak.

Esenler Belediyesi Sosyal Medya Koordinatörü Faik Taşer de sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Taşer "5 yıl boyunca İstanbulluların hakkını savunmak için gece gündüz mücadele ederek İBB AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Tevfik Göksu Başkanımızın bu görevi bugün itibarıyla tamamlandı. Başkanımızın Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclis üyesi görevi devam etmektedir" dedi.

ZEYNEL ABİDİN OKUL GELDİ İBB AK Parti Grup Başkanvekili görevine Zeynel Abidin Okul getirildi.