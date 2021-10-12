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İBB AK Parti Grup Başkanvekili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, Habertürk TV'de İstanbul'daki halk ekmek büfeleri konusunu tartıştı.

Habertürk yayınına bağlanan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbul'daki halk ekmek büfeleri tartışması hakkında, "Halk ekmek ile İBB'ye 117 büfenin süresinin uzatılması için teklif geldi. BU uzatıldı. Daha sonra CHP Grubu tarafından 142 büfenin açılması talebi geldi, bu da oybirliğiyle kararlaştırıldı. Gelen hiçbir talep reddedilmemiştir, şu anda İBB 142 büfeyi de açamamıştır. Bu büfelerle ilgili iki ilçede görüntü yaşandı; Üsküdar ve Ümraniye. Bir ilçenin imar düzenlemesinden ilçe belediyesi sorumludur. Büfe koyacakken, ilçe belediyesine sormadan kaldırımın ortasına büfe koyarsan, ilçe belediyesi itiraz edebilir. İBB Meclisi'nde bir tane projenin engellendiği ispatlanamaz" dedi.

Göksu, AK Parti Grubu'nun CHP tekliflerine hayır demediğini vurgulayarak, "3 bin 33 dosya gelmiş, AK parti olarak 73'üne hayır demişiz. Bunlar da parkların imara açılması ve su zammıdır. Yönetemedikler kentin suçunu başkasına atma gayretidir" ifadelerini kullandı.

SUBAŞI'DAN GÖKSU'YA YANIT

Tevfik Göksu'nun açıklamalarının ardından yayına bağlanan İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, "Bu cümlelerin tamamı yalan" diye söze başladı. Subaşı, "12 Mart 2020'de halk ekmek kararı geldi. Arkadaşlar 'Nerelere konulacak listeyle bize gönderin' diye iade ettiler. Tekrar kasımda gönderiyoruz. Sonra kabul ettiler" dedi.

Tevfik Göksu ise Doğan Subaşı'nın sözleri için, "Doğan Bey yalan söyledi diyor ama beni teyit ediyor. Meclis tutanakları duruyor, ret oyu yok. Şimdi onaylı" yanıtını verdi.

Doğan Subaşı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kasımda geldiğinde onaylanmak zorunda kaldı. Biz yerleri tespit ederek gönderdik. Bahane nerede konulacağı. Meclis karar almış, AK Partili belediye 'Buraya koyamazsın' diyor. Özellikle Ümraniye'de oldu. Esenler'de problem olmadığına göre, bir problem olacaksa orada olurdu dedim. Bu sorunu sadece Ümraniye'nin sorunu olarak gördüm.

Engelleme yok diyorlar. Belediye gelirleri; bir merkezi idareden gelen gelirler, iki belediyenin gayrimenkul satışları. Bizden önce 3,5-4 milyar gelir vardı şimdi 150 milyon. 20'de 1'i. Gayrimenkul sattırmıyorlar. Sattırmayınca idarenin gelir içindeki payı yükseliyor.

AK Parti, ekonomik olarak dar boğaza sokalım, iş yapamaz hale gelsin, halk da iş yapıyor olarak görsün. Kredilere izin vermiyorlar."

GÖKSU'DAN SUBAŞI'NA YANIT

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise, Doğan Subaşı'nın sözlerine yanıt olarak, "Geçmiş dönem, bir tane gayrimenkul satışına onay verdiniz mi? Onay verilen gayrimenkul satışı sayısı 423. Geçmiş dönemde CHP grubunun bir tane gayrimenkul satışına evet dediğini hatırlamıyorum. Şu ana kadar proje bazlı getirdiğini onaydan geçmeyen bir tane krediniz var mı?" diye sordu.

Subaşı da, "İBB'yi ekonomik kıskaç altına alalım, hizmet üretemesin ana siyasetleri bu. İBB'de AK Parti'nin nasıl hareket ettiğini anlarsınız. Genel kredilere onay vermiyorlar; maaş ödenecek, yol yapılacak" sözleriyle yanıt verdi.

Son olarak, Tevfik Göksu, "Proje bazı hiçbir krediyi reddetmedik. Biz bugüne kadar proje bazlı hiçbir talebi reddetmedik. İstanbul'un menfaatine engelleyici olamayız" sözlerini tamamladı.