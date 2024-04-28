‘Tereddüt Çizgisi', sinemaseverlerle buluştu

REKLAM advertisement1

Dünya prömiyerini 80. Venedik Film Festivali'nde yapan Selman Nacar’ın ödüllü son filmi ‘Tereddüt Çizgisi’nin Türkiye prömiyeri, 43. İstanbul Film Festivali kapsamında Atlas 1948’de gerçekleştirildi. 3 Mayıs’ta Türkiye’de vizyona girecek filmin festival biletleri günler öncesinde tükendi. Festivalin ulusal yarışma bölümünde ilk kez sinemaseverlerle buluşan filmin gösterimine yönetmeni Selman Nacar ve başrol oyuncusu Tülin Özen başta olmak üzere tüm film ekibi katıldı.

Tülin Özen, filmin başrolünde yer alırken kendisine; Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak eşlik etti. Selman Nacar’ın senaryosunu yazıp yönettiği ikinci uzun metrajlı filmi ‘Tereddüt Çizgisi’nde, 'Avukat Canan’ın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikâyesi anlatılıyor.

Yapımcılığını Kuyu Film, Fol Film, Karma Films, TRT, BKM Mutfak, Sev Yapım, Nephilim Producciones, Point Film’in yaptığı filmin çekimleri 2022 yılında Uşak’ta gerçekleştirildi. Türkiye- İspanya-Romanya -Fransa ortak yapımı olan film San Sebastian Film Festivali WIP, Cinelink, Arras Days, First Cut Lab, 12 Punto, Köprüde Buluşmalar ve Antalya Film Forum destekleriyle tamamlandı. ‘Tereddüt Çizgisi’nin dünya haklarını ‘The Delinquents’, ‘Veni Vidi Vici’, ‘Kokomo City’ gibi uluslararası film kategorisinde Oscar adayı olan filmleri de temsil eden Magnolia Pictures International üstleniyor.