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        Haberler Yaşam Tendürek Dağı'ndaki gizemli kale kalıntısı Arap Zengi Kalesi adıyla tescillendi

        Tendürek Dağı'ndaki gizemli kale kalıntısı Arap Zengi Kalesi adıyla tescillendi

        Van'ın Çaldıran ilçesinde Tendürek Dağı eteklerindeki lav kayalarının arasına inşa edilen 11 odalı kale kalıntısı, Arap Zengi Kalesi adıyla tescil edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 09:14 Güncelleme: 14.10.2024 - 11:36
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        'Gizemli kale' kalıntısı tescillendi
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan ve güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar sayesinde terörden arındırılan Tendürek Dağı bölgesindeki kale kalıntısının tescili için Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca başlatılan çalışma tamamlandı.

        Çaldıran ilçesine 20 kilometre mesafede lav taşlarının (volkanik tüf kayaları) ortasında düzleştirilen bazalt taşlarından inşa edilen kalenin bulunduğu bölgede inceleme yapan uzmanlar, birbiriyle bağlantılı 11 oda, sarnıç, sur duvarları ve gözetleme kulesi bulunan yapının olduğu bölgeyi tarihi sit alanı olarak belirledi.

        Koordinatları, üzerindeki tarihi kalıntıları, mimari yapısı ve bulunduğu konum dronla fotoğraflanarak İl Kültür Envanterine kaydedilen kale, bölgede yaşayanların verdiği Arap Zengi Kalesi ismiyle tescillendi.

        "YAPTIĞIMIZ ÖN ÇALIŞMADA ORTA ÇAĞ'DA KULLANILDIĞINI TESPİT ETTİK"

        Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, AA muhabirine, kalede teknik incelemenin tamamlandığını söyledi.

        Daha önce envantere kayıtlı olmadığı belirlenen kalenin tescillendiğini belirten Çavuşoğlu, "Gizemli kalede tescil işlemleriyle beraber bütün bulgular kayıt altına alınmış oldu. Mimari dokusuyla ilgili bütün görüntüler kayıt altına alınarak burası koruma altına alındı. Bundan sonraki aşamada kaleyle ilgili araştırmalar daha titizlikle yürütülecek. Kalenin hangi döneme ait olduğu noktasındaki çalışmalar bilim insanları tarafından sürdürülecek. Tescille bunun ön çalışmasını yapmış olduk" dedi.

        Kalenin tescil işlemiyle turizme hizmet edeceğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

        "Daha önce bu yapıyla ilgili bir tescil kaydı bulunmamaktaydı. Şimdi tescillenen bir eser haline geldi. Bu çalışma hem bölgeye hem de turizme katkılar sağlayacak. Lav taşlarının tam ortasında yer alıyor. Çok önemli bir noktada çünkü burası aynı zamanda tarihi İpekyolu güzergahı. Çaldıran Ovası'nın başlangıcını oluşturuyor. Herhangi bir saldırı esnasında rahatlıkla sığınabilecekleri bir noktada. Sığınak gibi gözüküyor. Özel kurulmuş bir kale. Uzun süre yaşanabilir bir yer çünkü içinde depoları ve sarnıç var. Bu kaleyi düşürmek çok zor. Lav kayalarının üzerinden ulaşmak çok zor bir iş. Atlı birlikle gitmek zor. Bu nedenle sığınma kalesi olarak kullanılmış. Yaptığımız ön çalışmada 11 odasının olduğunu ve Orta Çağ'da kullanıldığını tespit ettik."

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        #Arap Zengi Kalesi
        #tendürek dağı
        #gizemli kale kalıntısı
        #van
        #Çaldıran
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