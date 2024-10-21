Ten Hag'tan Mourinho açıklaması!

Manchester United'ın teknik direktörü Erik Ten Hag, dünyaca ünlü teknik direktörlerden Jose Mourinho hakkında değerlendirmelerde bulundu.

MOURİNHO AÇIKLAMASI

Hollandalı teknik adam, Mourinho ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı ve, "İkimiz için de büyük bir maç olacak. Mourinho, bir kazanan, pek çok kupa kazandı ve bence birçok teknik direktör için de bir örnek. Bu yüzden ona karşı oynamaktan keyif alacağım" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe ile Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında perşembe günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.