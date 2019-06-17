Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde dün gece, edinilen bilgiye göre, telefonla kendisini arayıp balkona çağıran kişilerin tüfekle ateş açması sonucu vurularak ağır yaralanan Çağlar İnan (25),112 Acil ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI

İHA'da yer alan habere göre evli ve 3 çocuk babası olan Çağlar İnan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.