        Telefondaki görüntüler şüpheleri artırdı

        Telefondaki görüntüler şüpheleri artırdı

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bugün, Caner olayıyla ilgili çarpıcı gelişmeler yaşandı. Cihan'ın telefon galerisinde tüfek mermileri, kuru sıkı mermi fotoğrafları ve bir farenin işkence anlarına ait görüntüler bulundu

        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 20:22 Güncelleme: 19.09.2025 - 20:22
        Telefondaki görüntüler şüpheleri artırdı
        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında bugün, Cihan'ın keskin nişancı tüfeği ilanlarına baktığı ortaya çıktı.

        Bu görüntüler sonrası kafasının karıştığını dile getiren Didem Arslan Yılmaz, Cihan’a konuyla ilgili sorular yöneltti. Cihan ise kaçamak yanıtlar vererek, “İzlediğim bir diziden etkilenmiştim, oradaki silahı merak edip aratmışımdır. Tam hatırlamıyorum. Mermileri de takı yaptığım için kolye amaçlı fotoğraflamışımdır” şeklinde açıklamalarda bulundu.

        Programda baba Mesut ile oğlu Cihan’ın yüzleşmesi ise tansiyonu yükseltti. Didem Arslan Yılmaz, ikiliyi sakinleştirmeye çalışsa da gerginlik arttı. Mesut, oğlunun ölümünde diğer oğlu Cihan’ı şüpheli görmeye devam ettiğini dile getirirken, Cihan ise babasını suçladı.

