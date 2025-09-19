Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Cinping telefon görüşmesi gerçekleştiriyor | Dış Haberler

        Trump ve Çin lideri Xi'den kritik görüşme

        ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Cinping telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, TikTok'un ABD'de faaliyet göstermeye devam etmesi için varılan anlaşma da ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 16:51 Güncelleme: 19.09.2025 - 19:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump ve Çin lideri Xi'den kritik görüşme
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Cinping telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        İki lider görüşmede, Çin'e ait sosyal medya platformu TikTok'un ABD'de faaliyet göstermeye devam etmesi için varılan anlaşmayı ve iki ülke arasındaki ticareti ele aldı.

        ABD Başkanı Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada "Çin Devlet Başkanı Xi ile çok verimli bir görüşme yaptım. Ticaret, fentanil, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi gerekliliği ve TikTok anlaşmasının onaylanmasına dair önemli ilerlemeler kaydettik." dedi.

        Güney Kore'de (ekim sonunda) düzenlenecek APEC Zirvesi'nde bir araya gelmemiz

        Trump ayrıca, Güney Kore'de düzenlenecek APEC Zirvesi kapsamında Xi ile görüşeceklerini ifade ederken, önümüzdeki yıl Çin'e gideceğini, Xi'nin de uygun zamanda ABD'yi ziyaret edeceğini söyledi.

        Trump, iki gün önce yaptığı açıklamada, TikTok'un satın alınması konusunda Çin'le anlaşmaya vardıklarını ve büyük şirketlerden oluşan bir grubun TikTok'u satın almak istediğini açıklamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        İzmir'de ilk 11'ler belli oldu!
        İzmir'de ilk 11'ler belli oldu!
        12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?
        12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        Borsada sadece orta direk kaybetti
        Borsada sadece orta direk kaybetti
        Tam 7 kurşun... Komşu katilinin ifadesi kan dondurdu!
        Tam 7 kurşun... Komşu katilinin ifadesi kan dondurdu!
        MI6 Başkanı Türkiye'nin önemine işaret etti
        MI6 Başkanı Türkiye'nin önemine işaret etti
        Hollanda'da Filistin bayrağı renkleri krize yol açtı
        Hollanda'da Filistin bayrağı renkleri krize yol açtı
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        İki yurt müdürü görevden alındı
        İki yurt müdürü görevden alındı
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli'
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        Habertürk Anasayfa