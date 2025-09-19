ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Cinping telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki lider görüşmede, Çin'e ait sosyal medya platformu TikTok'un ABD'de faaliyet göstermeye devam etmesi için varılan anlaşmayı ve iki ülke arasındaki ticareti ele aldı.

ABD Başkanı Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada "Çin Devlet Başkanı Xi ile çok verimli bir görüşme yaptım. Ticaret, fentanil, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi gerekliliği ve TikTok anlaşmasının onaylanmasına dair önemli ilerlemeler kaydettik." dedi.

Güney Kore'de (ekim sonunda) düzenlenecek APEC Zirvesi'nde bir araya gelmemiz

Trump ayrıca, Güney Kore'de düzenlenecek APEC Zirvesi kapsamında Xi ile görüşeceklerini ifade ederken, önümüzdeki yıl Çin'e gideceğini, Xi'nin de uygun zamanda ABD'yi ziyaret edeceğini söyledi.

Trump, iki gün önce yaptığı açıklamada, TikTok'un satın alınması konusunda Çin'le anlaşmaya vardıklarını ve büyük şirketlerden oluşan bir grubun TikTok'u satın almak istediğini açıklamıştı.