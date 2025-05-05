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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ haberleri: Naz bebek 1 yaşındaydı! 5. katta facia | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Naz bebek 1 yaşındaydı... 5. katta facia!

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen 1 yaşındaki Mevlüde Naz B., hayatını kaybetti. Bebeğin düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma olayın ardından Mevlüde Naz B.'nin anne ve babasının ifadesine başvurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 09:35 Güncelleme: 05.05.2025 - 11:40
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        Naz bebek 1 yaşındaydı... 5. katta facia!
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        Tekirdağ'da yürek yakan olay, dün saat 16.00 sıralarında Kızılpınar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Apartmanın 5'inci katında yaşayan ailenin bebekleri Mevlüde Naz B. (1), henüz belirlenemeyen nedenle balkondan düştü.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        DHA'daki habere göre durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Bebek ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mevlüde Naz B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        ANNE VE BABANIN İFADESİ ALINDI

        Mevlüde Naz B.’nin cenazesi, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayın ardından Mevlüde Naz B.’nin anne ve babasının ifadesine başvurdu.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Bu arada bebeğin düştüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        #Tekirdağ
        #Son dakika haberler
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