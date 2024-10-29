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        Haberler Yaşam Tekirdağ'da yol kenarında zurna çalan Çinli görenleri şaşırttı

        Tekirdağ'da yol kenarında zurna çalan Çinli görenleri şaşırttı

        Tekirdağ'da yol kenarında zurna çalan bir Çinli'ye ait video sosyal medyada gündem oldu. Ortaya çıkan o anlar böyle görüntülendi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 17:53 Güncelleme: 29.10.2024 - 18:07
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        Yol kenarında zurna çalan Çinli şaşırttı
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        Çinli olduğu öne sürülen bir kişinin kendisine selam veren vatandaşlara zurnayı çalarak cevap verdiği görüntüler büyük ilgi topladı.

        YOL KENARINDA ZURNA ÇALARKEN GÖRÜLDÜ

        Görüntülerde otomobille yoldan geçen vatandaşlar, 'Nereye gidiyorsunuz' diye sordu.

        Video​da vatandaşlara cevap vermek yerine zurna çalmaya başlayan Çinli, küçük solosunun arabadakileri eliyle selam verdi.

        SOLOSUNU YAPTI: SELAMINI VERDİ

        Vatandaşlar da zurna icrasının ardından Çinli adama "Kendine iyi bak" dedikten sonra yoluna devam etti.

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