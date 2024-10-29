Tekirdağ'da yol kenarında zurna çalan Çinli görenleri şaşırttı
Tekirdağ'da yol kenarında zurna çalan bir Çinli'ye ait video sosyal medyada gündem oldu. Ortaya çıkan o anlar böyle görüntülendi...
Çinli olduğu öne sürülen bir kişinin kendisine selam veren vatandaşlara zurnayı çalarak cevap verdiği görüntüler büyük ilgi topladı.
YOL KENARINDA ZURNA ÇALARKEN GÖRÜLDÜ
Görüntülerde otomobille yoldan geçen vatandaşlar, 'Nereye gidiyorsunuz' diye sordu.
Videoda vatandaşlara cevap vermek yerine zurna çalmaya başlayan Çinli, küçük solosunun arabadakileri eliyle selam verdi.
SOLOSUNU YAPTI: SELAMINI VERDİ
Vatandaşlar da zurna icrasının ardından Çinli adama "Kendine iyi bak" dedikten sonra yoluna devam etti.