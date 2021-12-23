Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Tek apartmandan oluşan şehir...

Tek apartmandan oluşan şehir: Whittier

Alaska’da bulunan Whittier kentinin neredeyse tüm nüfusu 1957 yılında kışla olarak inşa edilen bir binada yaşıyor. Okul, market, belediye binası, kilise ve otelin olduğu binanın sakinleri, dışarı çıkmadan yaşamlarını sürdürebiliyor

23.12.2021 - 12:13 | Güncelleme: YAŞAM
HABERTURK.COM

  • Küçük kasabalarda herkes birbirini genellikle tanır. İnsanlar yolda ya da markette bol bol sohbet eder, yardımlaşma eksik olmaz. Alaska'daki bu küçük topluluk ise ‘sıcak kasaba’ hissini bambaşka bir seviyeye taşıyor. ABD’nin Alaska eyaletine bağlı Whittier şehrinde, 318 kişilik nüfusun neredeyse tamamı tek bir çatı altında yaşıyor.

  • Şehrin sakinleri Begich Towers (Begich Kuleleri) olarak bilinen apartmanda hayatlarını sürdürüyor. Olivia Snake adlı TikTok kullanıcısının paylaşımıyla gündem olan bu şehrin hikayesini duyanlar oldukça şaşırıyor.

  • Whittier, 2. Dünya Savaşı sırasında, dağlar tarafından korunması ve gözlerden uzak olması nedeniyle ABD ordusuna askeri tesis olarak tahsis edildi.

     

  • 1952 yılında yapımına başlanarak 1957 yılında tamamlanan Begich Towers askeri bir kışla olarak inşa edildi. 1969 yılına kadar orduya ait olan yapı daha sonra bölge sahiplerine verildi ve bu devada apartman, şehirde yaşayanların evi haline geldi. 

  • Whittier sakinlerinin bir zamanlar burada çalışan askerlerin ve işçilerin torunları olduğu biliniyor. ABD'nin en soğuk ve nüfus yoğunluğunun en az olduğu Alaska’da, özellikle kış mevsiminde şehirlerin yüzde 70'ine kara yoluyla ulaşım sağlanamıyor. Whittier da bu kentlerden yalnızca biri… Ayrıca eyalet soğuğuyla olduğu kadar şiddetli depremleriyle de anılıyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.