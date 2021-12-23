Whittier sakinlerinin bir zamanlar burada çalışan askerlerin ve işçilerin torunları olduğu biliniyor. ABD'nin en soğuk ve nüfus yoğunluğunun en az olduğu Alaska’da, özellikle kış mevsiminde şehirlerin yüzde 70'ine kara yoluyla ulaşım sağlanamıyor. Whittier da bu kentlerden yalnızca biri… Ayrıca eyalet soğuğuyla olduğu kadar şiddetli depremleriyle de anılıyor.