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        Haberler Bilgi Yaşam TEİAŞ 435 işçi alımı yapacak! TEİAŞ işçi alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir, kadro dağılımı nasıl?

        TEİAŞ 435 işçi alımı yapacak! TEİAŞ işçi alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir, kadro dağılımı nasıl?

        Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 435 sürekli işçi alımı için ilana çıktı. Başvuru yapmak isteyenler TEİAŞ 435 işçi alımı başvuru tarihi ve şartları araştırması yapıyor. Başvurmak isteyenler için alım yapılacak iller ve branşlara göre kadro dağılımı açıklandı. Peki TEİAŞ işçi alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir, kadro dağılımı nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 10:18 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:18
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        • 1

          TEİAŞ işçi alımı tarihleri araştırılıyor. TEİAŞ sürekli işçi alımı başvuruları, İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Peki TEİAŞ işçi alımı başvurusu ne zaman ve hangi tarihte?

        • 2

          TEİAS İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Durumları başvuru şartlarına uyanlar, ilanın İŞKUR'un internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren (21-25.04.2025 tarihleri arası) 5 gün içinde Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerinden, İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden "İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak) veya e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecek.

          TEİAŞ 435 IŞÇI ALIMI NE ZAMAN?

          Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) sürekli işçi alımı ilanı paylaştı. Yayımlanan ilanda;

          "Şirketimiz işyerlerinde çalıştırılmak üzere 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

          "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre 340'ı Elektrik, 41'i Elektronik, 10'u Harita, 21'i İnşaat, 4'ü Sıhhi Tesisat, 2'si Kaynak ve 1'i Ziraat Teknikeri olmak üzere toplam 419 Tekniker ile yardımcı hizmetlerde görev alacak

        • 3

          Önlisans mezunu 8 Aşçı, 5 Resepsiyon Görevlisi, 1 İtfaiyeci ve 2 Garson olmak üzere toplam 16 personel alınacaktır. İşe alınacak personelin unvanları ile çalıştırılacakları iller aşağıda belirtilmiştir." denildi.

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