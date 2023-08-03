Tehditlerle mücadelede yeni konsept: Hibrit terör eylem planı hazırlanıyor

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Kısa süre içinde tamamlanması planlanan çalışmalar sonucunda; Türkiye’nin Hibrit Tehditlerle ve Hibrit Terörle Mücadele Eylem Planı hayata geçirilecek.

Çalışmalar NATO şemsiyesi altında yürütülmesine rağmen, güncellenecek Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nde (MGSB) de Hibrit Terör başlığı yer alacak.

HİBRİT TERÖR NEDİR?

Günümüzde ülkeler bir taraftan konvansiyonel silahlarla ve araçlarla ülkelerce ya da terör örgütleri tarafından tehdit edilirken, diğer taraftan bankacılık sistemine yönelik eş zamanlı bir saldırı hibrit terör olarak değerlendiriliyor. Keza ormanların yakılması, milli servete yönelik bir saldırı olarak değerlendirilebilir.

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Ülkelerin kültürlerini yok etmeye, kültürel yozlaşmayı sağlamaya dönük ataklar da hibrit savaşın araçları olarak görülüyor. Yine gelecek nesilleri etkilemeye dönük manipülasyon ve dezenformasyon girişimleri de hibrit savaşın unsurları arasında yer alıyor. Sosyal medya manipülasyonları, siber saldırılar, ekonomiye yönelik ataklar hibrit savaşın etkili unsurları…

Küresel salgınlar, iklim değişikliğinin yol açtığı kuraklık, deprem-sel gibi doğal afetler, orman yangınları, gıda krizi, su krizi, ekolojik kırım gibi başlıklar, güvenlik tehditleri arasında yer almasına rağmen, bunlara yönelik bütüncül bir bakış açısı ve mücadele planı oluşturulması gerekiyor.

6 Şubat Hatay/Kahramanmaraş depreminde yaşadıklarımız ülkemiz için önemli dersler çıkarılmasına yol açtı. Bu konunun bir ulusal güvenlik meselesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini defalarca vurgulamıştık.

Liste uzatılabilir…

Hibrit terörün kapsamında girmeyen neredeyse hiçbir kriz yok. Kriz anlarında güvenlik açıkları daha fazla oluyor ve bu meseleyi suiistimal etmek isteyen, fırsat kollayan devletler ya da devlet altı örgütlenmeler her zaman çıkabiliyor.

EYLEM PLANI HAZIRLANIYOR

Sonuç olarak; Türkiye’nin asimetrik, karmaşık tehdit ortamını bütüncül bakış açısıyla değerlendiren ve gelebilecek her türlü tehdidi bertaraf edecek, savunmayla birlikte gerektiğinde karşı atak başlatacak bir yaklaşım sergilenecek.

Yeni nesil Hibrit Savaş ortamında ortaya çıkacak Hibrit Tehditlerle Mücadele Planı kapsamında, öncelikle iç cephenin güçlendirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili çok sayıda yazı kaleme almıştık.

Atatürk’ün Nutuk’ta ifade ettiği gibi ulusal meselelerde birlik ve beraberliğin sağlanması ana hedeflerden birini oluşturuyor. Kriz anlarında davranış modelleri oluşturulabilmesi için eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması gerekiyor. Bu konuda da söz konusu planda gerekli düzenlemeler yer alacak.

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Kurumlar tarafından elde edilen istihbarat ve cari verilerin işlenmesi ve stratejiye dönüştürülmesi için kurumsal kapasiteler güçlendirilecek.

Ortaya konulan yeni istihbarat ve istihbarata karşı koyma konseptine göre merkezi yönlendirme ile kurumlar ve sivil unsurlar arasında işbirliği ve koordinasyon en üst seviyede yürütülecek. Teknolojinin bütün olanakları kullanılacak.

Sivil-asker işbirliği ve eşgüdüm konusunda kurumlar arasında mekanizmalar oluşturulacak. Yeni stratejiler oluşturulurken, yeni bakış açıları ortaya konulacak.

Kurumların zayıf ve üstün yönleri belirlenerek bunları gidermeye dönük önlemler geliştirilecek.

Erken uyarı sistemleri ve saldırıları bertaraf etmeye dönük yeni yaklaşımlar ortaya konulacak.

Hibrit savaşın temel parametrelerinden birini de biçimlendirici/yıkıcı propaganda ve ataklar oluşturuyor. Bu amaçla kitle haberleşme ve iletişim araçlarına dönük yapılandırmalar ile sosyal medya merkezli uygulamalara gidilecek.

Ekonomi konusu hibrit savaşın temel saldırı araçlarından birini oluşturuyor. Borsa manipülasyonları, bankacılık sistemine yönelik saldırılar, kritik alt yapı ve sinyalizasyon sistemlerine yönelik ataklar, ekonomik casusluk faaliyetleri de yeni hazırlanan eylem planı içinde yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Ekonomik İstihbarat ve Saldırılarla Mücadele Başkanlığı kurulması da söz konusu…

Hibrit Savaşın en önemli araçları arasında siber savunma, yapay zeka kullanımı, ağ merkezli harekat, otonom sistemler de yer alıyor.

Hibrit tehditlerle mücadelenin en kritik ayağı ise eğitim. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde okutulan askeri eğitim müfredatının da yenilenmesi gerekiyor. Türkiye, NATO’nun yeni savunma doktrinleri kapsamında da olsa bu çalışma ile çok önemli, tarihi bir adım atmış oluyor.