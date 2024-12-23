TDK yılın kelimesini seçti! 2024 yılının kelimesi ne oldu?
Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesinin işbirliğiyle "2024 yılının kelimesi" için başlattığı anket sonuçlandı. Oylamada yer alan yedi kelimeden biri, 1 milyon kişinin katıldığı ankette en yüksek oyu oldu. Peki, TDK'ye göre yılın kelimesi ne oldu? İşte, detaylar...
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Türk Dil Kurumu ve Ankara Üniversitesi iş birliği ile başlatılan 'yılın kelimesi' anketi sonuçlandı. Yedi seçenekten bir tanesi en fazla oyu alarak, 2024 yılının kelimesi olarak seçildi. İşte, TDK anketine göre yılın kelimesi...
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TDK YILIN KELİMESİ ANKETİNDE HANGİ SEÇENEKLER VARDI?
TDK'den yapılan açıklamaya göre, TDK ve Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) iş birliğiyle alanında uzman isimlerden oluşan Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen 7 kelime ve kavram, Türk Dil Kurumu internet sitesinde halk oylamasına sunuldu.
Oylamaya değer bulunan kelimeler "kalabalık yalnızlık", "merhamet", "yabancılaşma", "algoritma", "yozlaşma", "yapay zeka" ve "dijital yorgunluk" olarak belirlendi.
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TDK 2024 YILININ KELİMESİ NE OLDU?
Yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı halk oylamasında "2024 yılının kelimesi ve kavramı" olarak "kalabalık yalnızlık" kavramının seçildiği açıklandı.
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