AA

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin dört bir yanında çıkan yangınlarla, yok olan ormanlar için TCDD'nin fidan bağışlayacağı ifade edildi.

Kaybedilen ormanları geri kazanmak için 13 bin 500 personel adına birer fidan bağışlanacağı bildirilen açıklamada, yangınla mücadelede görev alanlara teşekkür edildi.