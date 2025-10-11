Habertürk
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet Paris'te temaslarda bulundu

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet, Fransa'nın başkenti Paris'te çeşitli temaslarda bulundu. Akar ve komisyon üyeleri, Fransa Senatosu ile Ulusal Meclis'te yapılan görüşmelerde savunma, bölgesel güvenlik ve ekonomik iş birlikleri konularını ele aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2025 - 19:33 Güncelleme: 11.10.2025 - 19:39
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Fransa'da
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Fransa Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu Başkanı Cédric Perrin ile yaptığı görüşmede Ukrayna’daki savaşın seyri, Orta Doğu’daki gelişmeler ve Türkiye–Fransa arasında savunma alanında iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

        Görüşmenin verimli geçtiğini belirten Akar, bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine yönelik ortak yaklaşımların önemine dikkat çekti.

        PARLAMENTOLAR ARASI DİYALOĞUN DERİNLEŞTİRİLMESİ GÖRÜŞÜLDÜ

        Akar, Fransa Ulusal Meclisi Fransa–Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Jean-Louis Roumegas ile de bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel iş birliği alanları ve parlamentolar arası diyaloğun geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

        BÖLGESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKI SUNACAK ADIMLAR DEĞERLENDİRİLDİ

        Ulusal Meclis Milli Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu Başkanı Jean-Michel Jacques ile gerçekleşen görüşmede ise bölgesel barış ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik atılabilecek ortak adımlar ele alındı.

        Akar, bu tür temasların Türkiye–Fransa ilişkilerinin daha sağlam bir zemine oturmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

        UNESCO NEZDİNDE KÜLTÜREL İŞ BİRLİĞİ GÜNDEME GELDİ

        Akar, Paris UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet ile yaptığı görüşmede kültürel mirasın korunması ve uluslararası iş birliğinin artırılması konularını değerlendirdi.

        Görüşmede, Türkiye’nin kültürel değerlerinin uluslararası platformlarda daha etkin şekilde temsil edilmesi için atılabilecek adımlar masaya yatırıldı.

        OECD TEMASLARINDA EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ VE KALKINMA HEDEFLERİ ELE ALINDI

        Paris OECD Daimi Temsilcisi Büyükelçi Esen Altuğ ile gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye’nin uluslararası ekonomik iş birliği ve kalkınma politikaları değerlendirildi.

        Akar, Türkiye’nin küresel ekonomik yapılarla uyumlu kalkınma politikalarına verdiği önemi vurguladı.

        GAZZE’DE KALICI ATEŞKES VURGUSU

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar ve komisyon üyeleri, Paris’te Filistin Barış Planı görüşmelerine katılmak üzere bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de bir araya geldi.

        Görüşmede Gazze’de kalıcı bir ateşkesin bir an önce sağlanması gerektiği vurgulandı.

