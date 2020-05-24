Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'in toplanmaması yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Şentop, "Meclis niye toplanmıyor, toplanmalıdır bunun sohbeti yapılabilir, ama bundan Meclis Başkanını suçlayacak şey çıkarmalarını da hayretle izliyorum" diye konuştu.
TBMM Başkanı Şentop, Kanal24 Televizyonunda yayınlanan söyleşide eleştirilere yanıt verdi.
Şentop şunları söyledi:
"Meclis’in çalışmalarını tatil etme veya Meclis’in ara verme kararını Meclis Başkanının vermesi mümkün değil. Meclis Başkanının böyle bir yetkisi yok. Bu, Meclis’in toplanmadığı zamanlarda, Meclis’i toplantıya çağırma olağanüstü şartlarda, tatil veya ara verme için söz konusu olur. Bunu da Meclis Başkanı daha çok kendi inisiyatifiyle değil, parti gruplarının görüşlerini dikkate alarak yapıyor. Veya acil bir ihtiyaç söz konusu olduğu zaman. O bakımdan ben bazı arkadaşların -tuhaf bir şekilde-, içtüzüğü bildiklerini de zannediyorum ama ona rağmen “Meclis Başkanı Meclis niye çalışmıyor” diye bunu benden sormalarını tuhaf karşılıyorum. Çünkü 15 Nisan’da muhtemel kendileri veya onların arkadaşları Genel Kurul’daydı. Farklı partilerden grup yönetiminden arkadaşlar. Ve böyle bir karar Genel Kurul’da alındı. Alınan karar özellikle 5 Mayıs’tan 14 Mayıs’a kadar olan kısmı “ara verme” kararıdır. Bunu özellikle söylüyorum. Şunu da tuhaf bulduğumu ifade edeyim. Şüphesiz tabi önemli gündem nedir, değildir konusu bir matematik, mühendislik konusu değil, siyasi tercih konusudur. Dolayısıyla bazı siyasi parti gruplarının kendilerine göre önemli gördüğü gündem maddesini diğer parti grupları önemli görmeyebilir. Onlar da başka bir şeyi önemli görebilir. Eğer gerçekten çok önemli, acil bir şey varsa o zaman 15 Nisan’da Meclis’in çalışmasına itiraz ederlerdi, edilebilirdi ve böyle bir karar çıkmayabilirdi. İkincisi 5-14 Mayıs arasında İçtüzüğe göre Meclis, “ara verme” dönemindeydi ve bu dönemde Meclis’in olağanüstü olarak toplantıya çağrılma imkanı vardı. Acil, önemli bir gündem maddesi gören, 120 milletvekili Meclis’i toplantıya çağırabilirdi. Böyle bir toplantı talebi de gelmedi bize. Ama bütün bunlar ortadayken Meclis niye toplanmıyor, toplanmalıdır bunun sohbeti yapılabilir, ama bundan Meclis Başkanını suçlayacak şey çıkarmalarını da hayretle izliyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!