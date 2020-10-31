TBMM Başkanı Şentop deprem bölgesinde...

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e gitti. İlk olarak İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Meclis Başkanı Şentop, yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.
Şentop, Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu ve Türkiye'de daha önce de büyük ölçekte depremler yaşadığını hatırlatarak "Depremin hemen ardından tüm ekipler İzmir'de çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Türkiye genel olarak arama kurtarma çalışmalarında çok başarılı" dedi.
Mustafa Şentop, sözlerine şöyle devam etti: "Zarar gören, enkaz altında olan vatandaşlarımızın hepsini inşallah canlı olarak kurtaracak şekilde bu çalışmalar devam edecek, son noktaya kadar sürdürülecek. Artçı depremler de devam ediyor, dolayısıyla henüz ne kadar hasar, zarar gördüğü bilinmeyen binalar var. Burada mümkün olduğu kadar bu binalara girilmemesi yönünde bütün devlet yetkililerimizin telkinleri oldu. Bir süre bu konuda sabırla hareket etme, devlet yetkililerimizi yaptığı açıklamaları takip etme ve riayet etme konusunda hassasiyet göstermeliyiz."
"Devletimizin bu afetin sonuçlarında vatandaşımızın minimum düzeyde mağdur olmasını sağlayacak tedbirleri alma gücü ve kudreti var." diyen Şentop, günlük hayatın devamını sağlamak için gerek barınma gerek beslenmeyle ilgili tedbirlerin alındığını aktardı.
Şentop sözlerini, "Deprem kuşağında yer alan memleketimizde çok daha dikkatli, tedbirli, tarihi, saati olmayan şiddetli bir depremle karşılaşacağımızın farkında, şuurunda olarak hareket etmemiz gerekiyor. Tüm hesaplarımızı da buna göre yapmak mecburiyetindeyiz. Tekrar bütün İzmirimize geçmiş olsun diyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Rakamları arkadaşlarımız veriyorlar, zaman zaman değişiklik gösteriyor. Ben de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak burada bulunmayı, bu acıyı, bu afeti yerinde görmeyi ve İzmirli kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla her zaman beraber olduğumuzu burada da ifade etmeyi arzu ettim" diyerek tamamladı.
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