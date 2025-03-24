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        Haberler Gündem Güncel TBB’nin yeni başkanı Zeydan Karalar - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        TBB’nin yeni başkanı Zeydan Karalar

        Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı 1. başkanvekili olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar oldu. Esra Toptaş yazdı...

        Giriş: 24.03.2025 - 12:21 Güncelleme: 24.03.2025 - 12:21
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        TBB'nin yeni başkanı Karalar
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        İBB Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanıp İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar oldu.

        Karalar, 1. başkanvekili olarak TBB’ye başkanlık edecek, Ankara Valiliği’nin de yeniden seçime gidilmesi için bir karar vermesi ve takvim oluşturması bekleniyor.

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        #son dakika
        #Ekrem İmamoğlu
        #Zeydan Karalar
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